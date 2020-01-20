Елена Яковлева напугала поклонников фотографией без макияжа

"Как с похмелья или так всегда?", - вопрошают злопыхатели. Фото: Instagram

"Как с похмелья или так всегда?", - вопрошают злопыхатели. Фото: Instagram

Актриса Елена Яковлева ведет не самую активную социальную жизнь и редко балует поклонников своими новыми фотографиями.

Не так давно на странице её фан-клуба в социальной сети Instagram появился снимок, где 58-летняя актриса предстаёт в естественном виде, совсем без косметики. Однако натуральная красота Яковлевой не порадовала поклонников, интернате-пользователи ужаснулись внешним видом актрисы.

При этом сама звезда кино и сериалов считает, что выглядит неплохо для своего возраста, хоть и признается, что признаки старения её пугают. По словам Яковлевой, понимание, что от морщин не скрыться, мотивирует её бороться за красоту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 75-летний актер Борис Клюев, известный по роли Николая Петровича в сериале «Воронины», рассказал, как борется с раком легких, диагностированном у него два года назад.