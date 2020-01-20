Автомобилисты жалуются на изменения в регистрации новых авто

Автомобилисты жалуются на изменения в регистрации новых авто
К новым правилам все оказались не готовы. Фото: Pixabay

Новые правила уже вступили в силу, но диллеры оказались к ним не готовы.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает «Рамблер», ссылаясь на диллерский центр «Автомир». С начала 2020 года введен электронный ПТС, из-за чего обязанности по регистрации новых машин возложили на плечи автодиллеров. Они же, в свою очередь, оказались не готовы к нововведениям. Теперь водители рискуют получить штраф в размере пяти тысяч рублей и лишение прав сроком на три месяца, так как выезжают из салона без госномеров.

В «Автомире» пояснили, что никто не знает, как автосалоны должны пройти аккредитацию для получения разрешения на регистрацию машины, поэтому все ждут разъяснений.

Пока что владельцам новых автомобилей советуют привозить их на регистрацию в МРЭО на эвакуаторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно количество зарегистрированных в России авто.

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