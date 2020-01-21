Два автобуса столкнулись на Таллинском шоссе

В Санкт-Петербурге вечером, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие в Красносельском районе.

О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях. Они сообщили, что все произошло на Таллинском шоссе около гипермаркета «Лента». Об этом рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях с места происшествия заметно, что оба автобуса получили повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.