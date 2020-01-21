15 спасателей тушили горящую кухню на Маршала Казакова

В Санкт-Петербурге в доме №32 на улице Маршала Казакова в Красносельском районе произошел пожар. Все случилось вечером, 20 января.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 17:59. В доме загорелась кухня, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Спасателям полностью ликвидировать пожар удалось в 18:40.

Пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.