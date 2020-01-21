Транспортная реформа летом оставит Петербург без маршруток

С 15 июля 2020 года с дорог Петербурга могут исчезнуть все маршрутки. Изменение станет частью транспортной реформы, обсуждение которой состоялось в Законодательном собрании.

В парламенте прошло заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Свои доклады о будущей транспортной реформе представили глава комитета по транспорту Александр Головин, глава комитета финансов Сергей Макеев и другие.

Принять постановление о транспортной реформе планируется в ближайшее время. Эффект от изменений горожане, по словам Головина, почувствуют в сентябре после сезона отпусков, когда дороги максимально загружено. После этого в реформу могут внести корректировки.

В рамках реформы намечены исчезновение маршруток и создание новых остановок общественного транспорта. Срок службы автобус могут ограничить до семи лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках транспортной реформы предложили ввести 60-минутный тариф для «Подорожника», который позволит пересаживаться бесплатно в течение одного часа.