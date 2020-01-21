Сестрорецкий и Дзержинский суды Петербурга эвакуировали

В Санкт-Петербурге утром, 21 января, были эвакуированы Сестрорецкий и Дзержинский районные суды.

О случившемся рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ленинский районный суд тоже был ранее эвакуирован, но на данный момент он уже вернулся к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 января в Петербурге массово эвакуировали детские сады, школы и гимназии. Анонимы заявили, что «эта музыка будет вечной». Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса районных судов 17 января. Анонимы сообщили о минировании школ и детских садов. В список попали более 80 школ и гимназий, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. В том числе, школы №640, №356, №619, №362, №225, №138, №1 и другие.