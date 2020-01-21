Сестрорецкий и Дзержинский суды Петербурга эвакуировали

Сестрорецкий и Дзержинский суды Петербурга эвакуировали
Все случилось 21 января.Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге утром, 21 января, были эвакуированы Сестрорецкий и Дзержинский районные суды.

О случившемся рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ленинский районный суд тоже был ранее эвакуирован, но на данный момент он уже вернулся к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 января в Петербурге массово эвакуировали детские сады, школы и гимназии. Анонимы заявили, что «эта музыка будет вечной». Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса районных судов 17 января. Анонимы сообщили о минировании школ и детских садов. В список попали более 80 школ и гимназий, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. В том числе, школы №640, №356, №619, №362, №225, №138, №1 и другие.

суд чп эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У станции «Пионерская» построят торговый комплекс за 7,3 миллиарда
В Пулково продают иконы с изображением Путина
Убитая током петербурженка выгуливала собаку
Задержаны подозреваемые в хищении ящика с пожертвованиями из медцентра в ...
В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан
«Яндекс. Драйв» подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного ...
Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться ...
Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме