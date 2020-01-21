Два рыбака провалились под лед Тростникового озера

Двое мужчин ушли под лед во время рыбалки на Тростниковом озере в Приозерском районе Ленинградской области. Одного рыбака удалось вытащить живым, второго разыскивают второй день.

Все произошло в воскресенье утром, 19 января. Двое мужчин 42 и 34 лет провалились под лед, когда рыбачили на озере под Приозерском. Они находились в 500 метрах от берега, сообщает 47news.

Рыбаков спасала дежурная бригада ПСО Приозерска с использованием судна на воздушной подушке. 42-летнего мужчину удалось спасти — его госпитализировали с сильным обморожением.

Второго мужчину ищет дежурная смена отряда из шести человек. К поискам также привлечены водолазы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое детей провалились под лед и погибли.