В России начались продажи обновленного Datsun on-do

В России открылся прием заказов на обновленную версию седана Datsun on-DO. Автомобиль получил новый передний бампер и зеркала заднего вида со светодиодными указателями поворотов.

Изменения претерпели фары и оформление интерьера. В салоне появились новый блок управления системой вентиляции и другая рукоятка стояночного тормоза.

Модели добавили функцию задержки отключения головного света. Система способна подсветить путь владельца на 40 секунд, сообщает autonews со ссылкой на пресс-службу бренда.

Стоимость on-DO начинается от 500 тыс. рублей за базовую комплектацию. Это делает автомобиль одним из самых дешевых на российском рынке. Самый «упакованный» седан on-DO обойдется в 680 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России составили рейтинг самых бюджетных авто. В список вошли LADA Granta, Datsun on-DO и LADA 4×4.