Дуров заявил, что за пользователями следят благодаря iCloud

Он назвал iCloud инструментом слежки после того, как Apple отказалась от шифрования резервных копий сервиса.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем канале. Он заявил, что после того, как Apple отказалась от шифрования резервных копий сервиса для хранения данных, iCloud можно официально считать инструментом слежки.

«Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), являются частью этой проблемы»,

— подчеркнул Дуров.

Напоминаем, что компания хотела добавить функцию сквозного шифрования, но против этого высказалась ФБР. При этом эксперты считают, что на решение яблочной компании могли повлиять не только власти.

К слову, Трамп критиковал Apple за отказ взломать смартфоны преступников с целью их поимки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дурова допросили по делу о криптовалюте Gram.