Емельяненко устроил дебош в Анапе и был арестован

Емельяненко устроил дебош в Анапе и был арестован
Александр Емельяненко отсидит за решеткой 7 дней. Фото: Instagram

Боец отправился за решетку на семь дней за хулиганство в общественном месте.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в поселке Супсех – туда боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поехал для подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым.

Несколько дней назад он устроил дебош в общественном месте, но непонятно, что стало его причиной, никаких подробностей не рассказывается. Емельяненко отправили под арест на семь дней, а его бой должен состоятся только 3 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator. На счету 43-летнего Емельяненко уже 39 побед и 6 поражений. 41-летний экс-чемпион UFC Джексон выиграл 38 боев, проиграл — 14.

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