Беглов вручил медали блокадникам в Израиле

Юбилейные медали к годовщине снятия блокады Ленинграда были вручены всем блокадникам, переехавшим жить в Израиль, по распоряжению петербургского губернатора Александра Беглова, прибывшего накануне в Иерусалим.

Глава Петербурга провел встречу с жителями Израиля, на встрече также присутствовали религиозные деятели и спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Беглов отметил, что многие политики и общественники из зарубежных стран пытаются переписать историю подвига Ленинграда, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Градоначальник также подчеркнул важность открытия памятника «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме.