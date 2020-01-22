Беглов вручил медали блокадникам в Израиле

Беглов вручил медали блокадникам в Израиле
Александр Беглов на встрече с блокадниками. Фото: .gov.spb.ru

Юбилейные медали к годовщине снятия блокады Ленинграда были вручены всем блокадникам, переехавшим жить в Израиль, по распоряжению петербургского губернатора Александра Беглова, прибывшего накануне в Иерусалим.

Глава Петербурга провел встречу с жителями Израиля, на встрече также присутствовали религиозные деятели и спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Беглов отметил, что многие политики и общественники из зарубежных стран пытаются переписать историю подвига Ленинграда, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Градоначальник также подчеркнул важность открытия памятника «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме.

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