Водители Петербурга негодуют из-за роста цен на ЗСД

Для некоторых тарифов стоимость действительно стала в два раза больше. Фото: vk.com/spb_today

Для некоторых тарифов стоимость действительно стала в два раза больше. Фото: vk.com/spb_today

Для некоторых автомобилистов стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) выросла не на обещанные 16-50%, а сразу на 100.

С 18 января 2020 года стоимость проезда по ЗСД стремительно выросла. В социальных сетях водители стали жаловаться на непомерно увеличившиеся расходы. Вместо подорожания на 16% некоторые стали платить в два раза больше. Один из автомобилистов поделился своим возмущением в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«А только у меня по транспондеру на ЗСД цена проезда увеличилась не на 16 процентов, а на 100?», — спросил у пользователей Сети мужчина. Однако далеко не всех изменения возмутили. Многие участники сообщества предложили недовольным объезжать через город, если условия оплаты трассы не устраивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2022 году в Петербурге возведут съезд с ЗСД к Шкиперскому протоку.