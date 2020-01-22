В Петербурге за неделю прибавилось 12 пациентов с гриппом

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

На сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ в Северной столице продолжает находиться на неэпидемическом уровне. За начало 2020 года 38 тысяч петербуржцев заболели ОРВИ и 12 человек заболели гриппом за последнюю неделю.

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического уровня на 16%. Также известно, что групповых заболеваний ОРВИ в Петербурге не происходило.

Стоит отметить, что аномально теплая зима в городе влияет на увеличение количества простудных заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от гриппа и ОРВИ.