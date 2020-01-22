Колтушское шоссе в Ленобласти расширят до четырех полос

Колтушское шоссе в Ленобласти расширят до четырех полос
Шоссе будет расширено до четырех полос. Фото: Вaltphoto/Андрей Пронин

“Главгосэкспертиза России” выдала положительное заключение на реконструкцию Колтушского шоссе на участке от Кольцевой автодороги до Колтушей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщается в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству, шоссе будет расширено до четырех полос, сейчас оно двухполосное. Дорожные работы по реконструкции магистрали пройдут в несколько этапов. Для начала трассу расширят в Янино, после работы продолжатся на месте будущей развязки подъезда ко Всеволожску. Затем работы пройдут в районе Янино-2 и завершающим этапом станет расширение трассы в Колтушах.

На протяжении всего обновленного участка шоссе будут построены тротуары, остановки общественного транспорта и освещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автодорогу Петербург — Всеволожск расширят.

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