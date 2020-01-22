В Ленобласти в работе скорой помощи нашли нарушения

В Ленобласти в работе скорой помощи нашли нарушения
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области прокуратура Кировского района проверила ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» на исполнение законов об охране здоровья, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Правоохранители в ходе проверки установили, что автомобили скорой помощи не были оборудованы видеорегистраторами, а общепрофильные укладки для оказания медицинской помощи не были укомплектованы стерильными бинтами.

Помимо этого, прокуратура выяснила, что в первые недели 2020 года бригада скорой помощи неоднократно опаздывала на вызов, что является прямым нарушением российского законодательства.

Надзорный орган внес представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура обязала застройщика «Английской мили» устранить нарушения прав дольщиков.

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