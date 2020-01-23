В Калифорнии рухнул самолет. Есть погибшие

В Калифорнии рухнул самолет. Есть погибшие
На борту находились максимум четыре человека. Фото: Pixabay

По предварительным данным, разбились четыре человека. Информация сейчас уточняется.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщили в полиции и пожарной службе Калифорнии. Самолет упал на территории аэродрома у города Корона. На борту могли находиться от трех до четырех человек – скорее всего, в результате все погибли. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили пылающий вертолет. Аэродром пришлось временно закрыть.

Пока что никаких подробностей неизвестно. Личности погибших устанавливаются, а также выясняется, как именно все случилось В Twitter-аккаунте местных правоохранительных органов обещают делиться актуальными данными.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что самолет из Петербурга не долетел до Мурманска. Рейс 6345 отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск, но не смог приземлиться в пункте назначения из-за неподходящих погодных условий – там бушует сильный ветер.

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