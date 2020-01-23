В ДТП на Яхтенной столкнулись две иномарки

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Савушкина и Яхтенной в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись Jeep и Mercedes. Все произошло вечером, 22 января.

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель получил 20 протоколов после погони на севере Петербурга. На севере Петербурга задержали 60-летнего водителя Chevrolet Aveo. Уходя от погони, мужчина попал в ДТП и допустил 20 административных нарушений.