В ДТП на Яхтенной столкнулись две иномарки

В ДТП на Яхтенной столкнулись две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Савушкина и Яхтенной в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись Jeep и Mercedes. Все произошло вечером, 22 января.

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель получил 20 протоколов после погони на севере Петербурга. На севере Петербурга задержали 60-летнего водителя Chevrolet Aveo. Уходя от погони, мужчина попал в ДТП и допустил 20 административных нарушений.

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