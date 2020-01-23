В Пушкине задержали домушника, укравшего почти 2 млн рублей

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже почти двух миллионов рублей из квартиры в Пушкинском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло еще в конце ноября 2019 года. Тогда злоумышленник пробрался через окно в квартиру дома, расположенного по улице Глинки в Пушкине. Там он похитил более 183 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В результате правоохранители задержали 41-летнего мужчину, из дома которого были изъяты инструмент для отжима стеклопакетов, одежда для совершения преступлений, четыре смартфона и два ноутбука.

Полиция устанавливает соучастников и дополнительные эпизоды квартирных краж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей.