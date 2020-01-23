Бывший полицейский с подельником обокрал квартиру 95-летнего пенсионера

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух злоумышленников, обокравших квартиру 95-летнего пенсионера.

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии следствия, все произошло в ноябре прошлого года. Бывший сотрудник оперативных служб полиции и ранее судимый подельник сделали дубликаты ключей от квартиры беспомощного пенсионера. Проникнув к нему домой, они похитили 85 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Злоумышленники были задержаны неподалеку от места совершения преступления. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей.