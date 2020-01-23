Станцию «Политехническая» закрыли на 20 минут из-за проблем с эскалатором

Утром 23 января в Петербурге станцию метрополитена «Политехническая», расположенную на севере «красной» ветки, закрывали на вход из-за неполадок с эскалатором. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Как сообщается в Telegram-канале «Метро Петербурга», в 11:25 сотрудники городской подземки приняли решение о закрытии станции на вход. Причина была в попадании постороннего предмета в гребенку эскалатора. При этом станция оставалась открытой на выход пассажиров.

Неполадки удалось устранить спустя 20 минут — в 11:45. «Политехническая» продолжила работать в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге одобрили капремонт эскалатора на станции «Сенная площадь». Специалисты будут проводить работы в машинном зале, вестибюле и на самой платформе станции.