В 2019 году Россельхознадзор упразднил почти 200 карантинных фитосанитарных зон в регионе

В 2019 года Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям упразднило 197 карантинных фитосанитарных зон на общей площади почти 23 тыс. гектара.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение было обусловлено ликвидацией очагов карантинных объектов, а также их отсутствием в карантинных фитосанитарных зонах при обследовании территорий в 2017-2018 годах.

Так, по карантинному объекту — золотистой картофельной нематоде, упразднены 194 зоны общей площадью 2,2 тыс. гектара в нескольких районах Ленобласти и Псковской области.

Также ликвидированы карантинные фитосанитарные зоны по западному цветочному трипсу в Кингисеппском районе и по раку картофеля в Приозерском районе Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил крупные партии экзотических фруктов в Петербурге.