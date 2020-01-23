В Боткинскую больницу привезли еще одного человека с высокой температурой

Симптом может означать, что горожанин заразился коронавирусом, но пока что это предположение не подтверждают.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщили в Роспотребнадзоре. В Боткинскую больницу поздней ночью госпитализировали петербуржца с высокой температурой – подозрение сразу упало на заражение коронавирусом, но в ведомстве уверяют, что пока ни о каком серьезном заболевании речи не идет. Скорее всего, человек подцепил грипп или ОРВИ, ему сейчас оказывается помощь врачей.

Напоминаем, что в четверг из Пулково увезли двух туристов из Китая – они жаловались на недомогание и высокую температуру. Ожидалось, что они привезли с собой коронавирус, убивший девять человек в Китае, но опасения не подтвердились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса. Согласно предположениям депутата, вирус пошел от перепончатокрылых, к примеру, летучих мышей.