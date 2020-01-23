«Зенит» продлил контракт с Семаком

Что по этому поводу думает сам главный тренер – непонятно. До этого СМИ писали, что специалист хочет уйти.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Председатель Елена Илюхина заверила, что совет доверяет специалисту и надеется на него.

Напоминаем, что до этого СМИ уверяли, что тренер может сам покинуть «Зенит» из-за конфликтов с руководством. Его, например, не устраивает, что Александра Кокорина отправили в аренду в «Сочи». Пресса писала, что Семака могут заменить иностранцем.

Видимо, главный тренер останется в «Зените» до лета 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин посоветовал Кокорину распрощаться с «Зенитом». Эксперт подчеркнул, что футболисту, при его нежелании отправляться в аренду, могут предложить разорвать контракт, но заставить – точно нет.