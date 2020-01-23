Греф может покинуть пост в Сбербанке

Греф может покинуть пост в Сбербанке
Президент Сбербанка Герман Греф может покинуть пост. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава банка заявил, что это обязательно произойдет, если изменится стратегия развития его развития.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем рассказал глава Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что может уйти с пост в банке, если будет сменена стратегия его развития. При этом Герман Греф надеется, что все останется как прежде. Он уверяет, что стратегия правильная и меня ее нет особого смысла.

«Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании»,

— пояснил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греф сообщил о перевыпуске карт клиентов «Сбербанка» после утечки их данных. Накануне стало известно, что Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов.

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Герман Греф сбербанк
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