Смольный намерен построить на проспекте Обуховской Обороны мукомольный завод

В 2008 году на проект планировали потратить 14 млн евро. Фото: pixabay

В 2008 году на проект планировали потратить 14 млн евро. Фото: pixabay

В Петербурге Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле намерен направить 119,2 млн рублей на проектирование мельничного завода, который расположат в Невском районе города.

Согласно проекту, мукомольный завод должен будет появиться на проспекте Обуховской Обороны, 7.

Как сообщает «Фонтанка.ру», проект планировали начать реализовывать в 2008 году, тогда на него планировали потратить 14 млн евро. Позже, через девять лет, за проект должна была взяться компания «Агро-М», однако инвестор отказался от участия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Алмаз-Антей» выставит на продажу здания на Обводном канале. Деньги пойдут на погашение кредита.