Госдеп рассказал о перехвате российского генерала в Сирии

Госдеп рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад. Фото: pixabay

Госдеп рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад. Фото: pixabay

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри рассказал о «незначительных стычках» на территории САР между российскими и американскими военными. И добавил, что пока не было ничего серьёзного или угрожающего.

Дипломат рассказал случай, когда американцы «перехватывали» российского генерал-майора, который направлялся в Манбидж. Инцидент произошел более года назад.

«Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже», — заявил Джеффри.

Деталей он не привел. Однако отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что военные Соединенных Штатов не пропустили российских военнослужащих к нефтяному местонахождению в Сирии