В Петербурге возбудили уголовные дела против злостных неплательщиков алиментов

В отношении недобросовестных отцов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей). Фото: pixabay.com

В отношении недобросовестных отцов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей). Фото: pixabay.com

В ходе проверки городская прокуратура установила, что судебные приставы не принимали надлежащих мер в отношении должников по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 января, прокуратура Выборгского района обнаружила, что двое недобросовестных отцов в течение двух месяцев уклонялись от уплаты средств на содержание их несовершеннолетних детей. Оба мужчины ранее привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Нарушители трудоспособны, однако ведут антисоциальный образ жизни, халатно относясь к своим родительским обязанностям. В связи с этим прокуратура вынесла представление приставам о ненадлежащем исполнении обязанностей, а двое злостных неплательщиков стали фигурантами уголовных дел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге нетрезвый водитель каршеринга сбил пешехода.