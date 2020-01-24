В Петербурге стартовал XXVIII съезд Международной ассоциации блокадников

В съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, который проходит в Северной столице, приняли участие более 150 человек.

Мероприятие началось в пятницу, 24 января, сообщают в пресс-службе городской администрации. На открытие съезда присутствовал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник отметил, что проведение съезда — «одно из главных событий празднования 76-й годовщины освобождения города от блокады».

Среди участников ассоциации почти 160 человек из разных городов и стран мира. Беглов поблагодарил присутствующих за неоценимый вклад в сохранение исторической памяти и воспитание молодежи. Он также рассказал об открытии памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного всем, пережившим блокаду и ставшим жертвой фашистской оккупации города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день в Израиль более полутора тысяч человек, переживших блокаду.