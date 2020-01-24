Дикие утки остались зимовать на сооружениях Водоканала

Дикие утки остались зимовать на сооружениях Водоканала
Птицы зимуют на канализационных сооружениях. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В этом году дикие утки остались зимовать на канализационных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Птицы периодически улетают, но снова возвращаются.

Утки устроились у вторичных отстойников, дремлют на решетках песколовок и плещутся у выпуска.

«Птицы выбирают максимально комфортные условия обитания рядом с чистой водой и кормом», — рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работники Водоканала к соседству с утками привыкли. Птицы с ними тоже уже успели познакомиться и спокойно реагируют на близость людей.

Время от времени утки улетают, чтобы размять крылья или осмотреть территории на наличие более комфортных условий, но всегда возвращаются обратно.

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Комплекса защитных сооружений заметили стаю лебедей. Возвращение птиц орнитологи связывают с отсутствием льда на Финском заливе.

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