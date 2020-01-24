Хостел на Ленина через суд требуют устранить нарушения закона

Хостел на Ленина через суд требуют устранить нарушения закона
Хостел "Наш дом" на улице Ленина. Фото: Прокуратура Петербурга

В работе хостела «Наш дом» в Петроградском районе Петербурга нашли нарушения. Проверку провели представители прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС России.

Хостел расположен в доме 49 литера А по улице Ленина, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований противопожарной безопасности.

С иском об устранении нарушений Прокуратура Петроградского района обратилась в суд. Результаты проверки направлены в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении ООО «Наш дом» к административной ответственности.

Фото: Прокуратура Петербурга

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура через суд пытается закрыть хостел ООО «Хостел для Вас» в одной из квартир на Каменноостровском проспекте. Выяснилось, что помещение не было переведено в статус нежилого.

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Хостел на Ленина через суд требуют устранить нарушения закона