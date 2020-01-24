Немецкий ритейлер Globus опроверг разработку новый формат магазинов для России

Немецкий ритейлер Globus опроверг разработку новый формат магазинов для России
Globus специализируется на гипермаркетах, то есть, магазинах, площадью примерно в 10 тыс. кв. м. Фото: pixabay.com

В Сети распространилась информация, что немецкая продуктовая сеть Globus планирует открыть на территории РФ супермаркеты уменьшенного формата.

Предполагалось, что новые магазины будут площадью в тысячу квадратных метров. Однако представители ритейлера опровергли эту информацию, заявив, что все гипермаркеты, открывающиеся в ближайшее время, стандартного размера- около 10 тысяч квадратных метров.

При этом в пресс-службе Globus отметили, что единственный филиал меньше 10 тысяч «квадратов» находится в Калуге. Его открыли в прошлом году и магазин расположился на площади в 6 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области наложил арест на имущество владельца обанкротившегося торгового дома «Интерторг», куда входили сети «Spar» и «Народная 7я Семья».

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