Из-за ремонта в тоннеле дамбы на несколько дней ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 27 по 30 января. Фото: Baltphoto

Ограничения будут действовать с 27 по 30 января. Фото: Baltphoto

В автомобильном тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС) на четыре дня, с 27 по 30 января, ограничат движение транспорта.

Причиной частичного перекрытия автотранспортного тоннеля судопропускного сооружения С-1 стали плановые ремонтно-восстановительные работы. Об этом в пятницу, 24 января, уведомили в пресс-службе Дирекции КЗС. Ограничивать движение будут по полосам.

С 27 по 28 января будет затруднен проезд по внешнему кольцу, с 29 по 30 — по внутреннему. Помимо этого, в течение четырех дней на непродолжительное время (несколько минут) движение может быть полностью перекрыто в связи с вводом и выводом техники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работы по прокладке газопровода скажутся на автомобильном движении на улице Марата. Ограничения будут действовать с 22 января по 22 апреля.