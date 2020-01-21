Работы по прокладке газопровода ограничат движение на улице Марата

Со среды, 22 января, в Центральном районе Петербурга начнут действовать новые ограничения транспортного движения, сообщается в пресс-службе ГАТИ.

Движение транспорта по участку улицы Марата, начиная от Звенигородской улицы и заканчивая Социалистической улицей, будет ограничено в период с 22 января по 22 апреля. Там будут проводиться работы по прокладке газопровода.

Ограничения также ждут и Красногвардейский район, где по ночам с 22 января по 14 февраля будут ограничивать движение на участке Большой Пороховской улицы от улицы Петра Смородина и до Бокситогорской улицы. Все дело в установке временного ограждения для ремонта путепровода.

А во Фрунзенском районе движение будет ограничено на проспекте Славы у Витебского проспекта с 22 января по 16 февраля. Причина ограничений также в ремонте путепровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения.