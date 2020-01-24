Сотрудники МВД и Росгвардии получат надбавки за работу в условиях повышенной сложности

Надбавка может составить до 100% от оклада. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Надбавка может составить до 100% от оклада. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейским и служащим вневедомственной охраны назначили надбавки к окладу за работу в условиях повышенной сложности.

Соответствующее распоряжение опубликовали в пятницу, 24 января, на сайте правительства РФ. В постановлении сказано, что размер надбавки будет вычисляться в зависимости от выполняемых задач. В некоторых случаях премия может составить до 100% месячного оклада.

Порядок выплат в каждом ведомстве, — МВД и Росгвардии, — разработают самостоятельно. Данные меры приняты для повышения уровня социальной защищенности сотрудников полиции, военных и росгвардейцев. Вероятно, под «обеспечением общественного порядка» в «условиях повышенной сложности» подразумевается работа на митингах и протестных акциях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министерство внутренних дел разыскивает в Петербурге захоронения министров МВД времен Российской империи.