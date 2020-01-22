МВД ищет могилы царских министров внутренних дел в Петербурге

Глава российского МВД Владимир Колокольцев заявил, что специалистам поручено найти места захоронения министров внутренних дел Российской империи.

По словам Колокольцева, на сегодняшний день есть информация о могилах 20 из 56 мертвых глав министерства. Он также отметил, что сотрудники МВД внимательно относятся к восстановлению и сохранению памяти о бывших министрах, сообщает «Интерфакс».

Министр также добавил, что поисковики установили место захоронения трех царских министров внутренних дел на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что захоронение красноармейцев в Петербурге чуть не сорвал уволенный военный.