Каршеринг пробил ограду и сбил знак на углу Ударников и Индустриального

Каршеринг пробил ограду и сбил знак на углу Ударников и Индустриального
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло очередное ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель арендованной машины пробил ограду.

Все произошло в ночь на субботу, 25 января, на углу проспектов Ударников и Индустриального. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина сервиса «Делимобиль» влетела в ограду, сбив знак «Стоп».

«Вот молодец», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии в городе. Виновником дорожного происшествия стал молодой водитель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Очень рискуют»: Анна Седокова резко высказалась в соцсети о ...
Каршеринг пробил ограду и сбил знак на углу Ударников и Индустриального
Молодой водитель собрал три машины на Новаторов
На Тамбасова 15 экипажей ДПС гнались за пьяным водителем
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами
Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах
В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину