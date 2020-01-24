Каршеринг пробил ограду и сбил знак на углу Ударников и Индустриального

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло очередное ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель арендованной машины пробил ограду.
Все произошло в ночь на субботу, 25 января, на углу проспектов Ударников и Индустриального. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина сервиса «Делимобиль» влетела в ограду, сбив знак «Стоп».
«Вот молодец», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».
Сведения о состоянии водителя не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии в городе. Виновником дорожного происшествия стал молодой водитель.