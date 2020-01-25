В Пулково задерживают московский самолет

В Пулково задерживают московский самолет
Пулково. Фото: Baltphoto

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетит из Петербурга в Москву с задержкой почти на час утром в субботу, 25 января.

Согласно данным с онлайн-табло петербургской воздушной гавани Пулково, изначально рейс в российскую столицу должен был покинуть Петербург в 9:25 утра. Однако вылет самолета задерживают на 50 минут — теперь пассажиры улетят в Москву в 10:15 утра.

Причины задержки рейса не приводятся на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка рейса москва новости спб пулково самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Познер считает, что в России «много уродливого»
В Ленобласти принимают заявки на земельные участки по программе ...
Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Санкт-Петербургском шоссе
Студенты выбирают Петербург для путешествий по России
Александр Беглов обсудил с главой РЖД транспортное развитие в Петербурге
Диетолог из Германии рассказала об опасности полезных продуктов
В Пулково задерживают московский самолет
Пожарные потушили дом и сарай под Гатчиной за час