В Пулково задерживают московский самолет

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетит из Петербурга в Москву с задержкой почти на час утром в субботу, 25 января.

Согласно данным с онлайн-табло петербургской воздушной гавани Пулково, изначально рейс в российскую столицу должен был покинуть Петербург в 9:25 утра. Однако вылет самолета задерживают на 50 минут — теперь пассажиры улетят в Москву в 10:15 утра.

Причины задержки рейса не приводятся на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске.