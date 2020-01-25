Александр Беглов обсудил с главой РЖД транспортное развитие в Петербурге

Александр Беглов обсудил с главой РЖД транспортное развитие в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ходе рабочей встречи обсудили концепцию развития инфраструктуры железнодорожного узла в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба Смольного, концепция включает в себя строительство обходов с северо-западной и юго-западной сторон для возможности вывода грузового транзита с территории жилых зон. Также обсуждались новые маршруты пригородных поездов, которые начнут ходить от Белоострова до Ораниенбаума и от Гатчины до Токсово. Беглов и глава РЖД обсудили и строительство новых станций.

Олег Белозеров также представил нового главу Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава РЖД Олег Белозеров назвал сроки запуска ВСМ.

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Александр Беглов обсудил с главой РЖД транспортное развитие в Петербурге
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