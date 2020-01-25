Сотрудники МВД и Росгвардии получат надбавку за охрану порядка в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области местные полицейские и росгвардейцы будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100% оклада. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, надбавку решили установить за обеспечение охраны общественного порядка и «за сложность выполняемых задач» сотрудниками правоохранительных органов.

Предполагается, что эти надбавки поспособствуют повышению уровня социальной защищенности правоохранителей, участвующих в обеспечении общественного порядка.

МВД будет определять порядок выплат сотрудникам полиции, а директор Федеральной службы войск нацгвардии займется выплатами для военнослужащих и росгвардейцев.

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