Сотрудники МВД и Росгвардии получат надбавку за охрану порядка в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области местные полицейские и росгвардейцы будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100% оклада. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщили в пресс-службе российского правительства, надбавку решили установить за обеспечение охраны общественного порядка и «за сложность выполняемых задач» сотрудниками правоохранительных органов.
Предполагается, что эти надбавки поспособствуют повышению уровня социальной защищенности правоохранителей, участвующих в обеспечении общественного порядка.
МВД будет определять порядок выплат сотрудникам полиции, а директор Федеральной службы войск нацгвардии займется выплатами для военнослужащих и росгвардейцев.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России обещают рост реальных зарплат в 2020 году.