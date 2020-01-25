Дамбу в Петербурге передумали закрывать, несмотря на угрозы наводнения

Дамбу пока что закрывать не собираются. Фото: wikipedia

Дамбу пока что закрывать не собираются. Фото: wikipedia

Накануне вечером, 24 января, дирекция комплекса защитных сооружения Петербурга (КЗС) готовила дамбу к частичному закрытию из-за неблагоприятных погодных условий. Однако, ее так и не закрыли.

Как сообщает КЗС в своем Instagram-аккаунте, руководство приняло решение не выполнять частичное закрытие дамбы. Это решение основывалось на уточнении прогноза уровня воды в ночь на 25 января. Всю ночь и на данный момент дамба открыта.

Отметим, что сейчас уровень воды в Неве у «Горного» составляет 110 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за угрозы наводнения частично закроют дамбу.