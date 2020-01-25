На Васильевском острове хулиганы испортили памятник конке

Неизвестные закрасили ярким граффити памятник конке, стоящий напротив входа на станцию метро «Василеостровская».

Поступок вандалов возмутил местных жителей. О хулиганском рисунке рассказали участники сообщества «Живем на Васильевском» в социальной сети «Вконтакте». Огромные белые буквы на красном фоне, складывающиеся в некую аббревиатуру, испортили вид исторического памятника.

Автор публикации полон негодования: «Что за вандалы! Ужас!!! Почему государство никак на это не реагирует?», — вопрошает он. Однако пользователи Сети считают, что обращаться за помощью нужно не к государству, а к самим жителям Петербурга, от воспитания и культуры которых зависит сохранение и внешний вид города.