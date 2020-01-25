Капремонт в лицее имени Пьера де Кубертена закончат к 1 сентября

Капитальный ремонт в лицее №211, расположенном на Гороховой улице в Центральном районе, завершится к новому учебному году — 1 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Эти сроки поставлены петербургским губернатором Александром Бегловым. Накануне, 25 января, градоначальник вместе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым проверили ход ремонта одного из старейших учебных заведений Петербурга.

Лицей имени Пьера де Кубертена отпраздновал свое 160-летие в ноябре прошлого года. Он находится внутри здания — объекта культурного наследия, которое не ремонтировали с момента основания лицея. На капитальный ремонт из бюджета города было выделено порядка 500 миллионов рублей.

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