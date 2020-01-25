Сергей Семак готовится стать дедушкой

Сергей Семак готовится стать дедушкой
По словам Анны, пока молодые родители (Майе - 20 лет, а её молодому человеку Жене - 21) будут доучиваться, "я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали - молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером - это и лучший друг, и самый надёжный уход". Фото: Instagram @mayasemak

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит», 43-летний спортсмен Сергей Семак вскоре примерит на себя новую роль — дедушки.

В многодетной семье Сергея и Анны Семак ожидается пополнение: старшая дочь пары, 20-летняя Майя, сообщила родителям, что вскоре станет мамой. О предчувствии радостного события Анна Семак откровенно рассказала в своем Instagram сегодня, 25 января.

«Не могу больше молчать! Мы ждем ребенка!», — так начала свой рассказ Анна. Она поделилась с подписчиками, что перед поездкой в Непал почувствовала в себе желание завести еще одного ребенка. Однако после возвращения из путешествия по Африке старшая дочь взволнованно заявила, что хочет поговорить с родителями. «Вот тогда-то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где — то во Вселенной. Это мой внук», — сказала Анна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» продлил договор с Семаком.

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