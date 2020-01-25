В Мурино сгорел старый дом

В Мурино вечером, 25 января, произошло ЧП. Загорелся старый дом. О произошедшем сообщили очевидцы в Сети.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».

«Горит частный старый дом напротив Арсенальной 1», — сообщили пользователи паблика.

Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. При этом автор публикации отмечает, что пострадавшая виновата сама, так как перебегала дорогу на красный свет. Женщина, попавшая под машину, утверждает, что не нарушала правил дорожного движения.