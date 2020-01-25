Синоптики рассказали о погоде в феврале

Метеорологи сообщили, что в февраль жителям России не стоит ожидать аномально холодный. Об этом рассказали сотрудники центра «Фобос» на официальном сайте.

Температура воздуха в январе и декабре долгое время держится положительных значений во многих городах России. В среднем, температура превышает норму в десять градусов. Данная погода является теплой даже для марта.