Синоптики рассказали о погоде в феврале

Метеорологи сообщили, что в февраль жителям России не стоит ожидать аномально холодный. Об этом рассказали сотрудники центра «Фобос» на официальном сайте.
Температура воздуха в январе и декабре долгое время держится положительных значений во многих городах России. В среднем, температура превышает норму в десять градусов. Данная погода является теплой даже для марта.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Метеоролог подчеркнул, что определить точное значение установленного рекорда можно будет после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.