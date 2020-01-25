Вирусологи рассказали о возможном другом происхождении коронавируса

Группа ученых из Китая раскритиковала версию о том, что источником происхождения нового вирусы являются змеи. По другому мнению, летучие мыши являются источником заболевания, сообщает ТАСС.

Ученые рассказали, что анализ жидкостей из легких нескольких больных показал, что структура нового вируса на 96 процентов схожа с другим вирусом, который раньше находили у одного вида летучих мышей.

В результате исследования ученые сделали вывод, что 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов. Один из данных видов вируса был найден у летучих мышей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург завезли экспресс-тесты для выявления нового коронавируса, эпидемия которого вспыхнула в Китае. Теперь медики смогут быстро и эффективно проверять большее количество человек.