7 граждан Китая были госпитализированы с высокой температурой в Москве

7 граждан КНР из туристической группы были госпитализированы с подозрением на ОРВИ в Москве. Люди останавливались в одной из гостиниц города.

Посетители гостиницы проходят осмотры у врачей, а также сдают анализы медикам, сообщает «Интерфакс». У гостиницы находятся десять карет скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус из Китая добрался до Австралии. Как сообщает Reuters, новым типом коронавируса заболел мужчина из Мельбурна, что в штате Виктория. Австралиец вернулся домой из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения эпидемии.