Стало известно кто станет новыми наставниками шоу «Голос»

Стало известно кто станет новыми наставниками шоу «Голос»
Стартует новый сезон.Фото: Pixabay

В связи со стартом нового сезона шоу «Голос. Дети» в пресс-службе Первого рассказали о новых наставниках.

Помогать юным участникам шоу будут Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе, а соведущими станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

В приемную комиссию шоу уже поступили больше тысячи заявок от юных участников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница жюри российского «Голоса» Полина Гагарина считает победителем своего подопечного, Ива Набиева. По мнению певицы, он — настоящий артист. Она назвала участника ярким и харизматичным, а также выразила слова благодарности своей команде, с которой они воплощали творческие идеи в шоу.

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