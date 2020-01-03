Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина уверена, что победу в телепроекте «Голос» заслуживает исполнитель Ив Набиев. Соответствующее заявление наставница сделала на своей страничке в соцсети Instagram.

«Мой победитель – Ванька», — написала певица под совместным снимком.

Она назвала участника ярким и харизматичным, а также выразила слова благодарности своей команде, с которой они воплощали творческие идеи в шоу. Финал восьмого сезона «Голоса» прошел в первый день 2020 года. Набиев, представлявший команду Гагариной, занял третье место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что победителем в телешоу стал Аскер Бербеков. Участник набрал более 66% голосов.