Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Победителем восьмого сезона телешоу «Голос» стал Аскер Бербеков. Он набрал 66 процентов голосов.

Участник из команды Константина Меладзе исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова.

Следом идет Антон Токарев из команды Сергея Шнурова. Лидера группы «Ленинград» назвали лучшим наставником данного сезона.

Запись финала, прошедшего 1 января, доступна на официальном сайте Первого канала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Меладзе раскритиковал одного из наставников за выбор песни на «Голосе». Он отметил, что исполнительнице подобрали неправильную песню.